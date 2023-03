Barella, spavento prima del gol di Retegui in Italia-Inghilterra: poi sostituito

Attimi di paura per Nicolò Barella durante Italia-Inghilterra, momentaneamente sul punteggio di 1-2. Succede tutto nei secondi che anticipano il primo gol in maglia azzurra di Mateo Retegui.

BRUTTO FALLO – L’Italia accorcia le distanze contro l’Inghilterra grazie al primo gol dell’italo-argentino Mateo Retegui su assist di Lorenzo Pellegrini al 56′. Un attimo prima del gol, però, Harry Maguire atterra Nicolò Barella che resta dolorante anche dopo il gol azzurro. Ammonizione inevitabile per il difensore inglese che dà un pestone al centrocampista dell’Inter, soccorso dai medici in campo. Fortunatamente però Barella si rialza zoppicando con l’intenzione di continuare a giocare. Al 62′ però, Roberto Mancini lo sostituisce per precauzione: al suo posto Byran Cristante.