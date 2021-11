Barella, l’Italia di Mancini non può farne a meno: dal 1′ contro la Svizzera

Barella e Bastoni, così come Dzeko (vedi articolo), hanno risposto alla convocazione della Nazionale portandosi dietro qualche acciacco fisico. A preoccupare è principalmente il centrocampista nerazzurro, che si è allenato più da solo che in gruppo. Nonostante tutto, venerdì sera dovrebbe essere regolarmente in campo dal 1′ secondo le ultime di Sky Sport

A DENTI STRETTI – Nicolò Barella e Alessandro Bastoni si apprestato a sfidare la Svizzera nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, in programma venerdì a Roma. Entrambi i nerazzurri si sono aggregati al ritiro dell’Italia di Roberto Mancini portandosi dietro qualche acciacco fisico post derby, che non lascia tranquilla l’Inter. A preoccupare maggiormente è il centrocampista, che in questi giorni ha svolto più lavoro differenziato che in gruppo. Nonostante tutto, al momento è altamente probabile vederlo in campo dal 1′ contro la Svizzera. Diverso il discorso per Bastoni che in ogni caso non sarebbe stato titolare vista la presenza di Francesco Acerbi, diretto sostituto di Giorgio Chiellini. Quest’ultimo ha lasciato il ritiro proprio oggi per via di un problema al polpaccio.