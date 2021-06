Barella: «Italia, niente segreti! Non ho bisogno di fare gol, basta aiutare»

Barella ha parlato a Rai Sport dopo Italia-Svizzera 3-0 (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter ha commentato non solo la sua prestazione, ma anche le ambizioni degli Azzurri.

GRAN VITTORIA – Nicolò Barella valuta Italia-Svizzera 3-0 e la qualificazione agli ottavi: «Penso che non ci siano segreti, penso che in campo si veda che il gruppo è compatto. Ha voglia di far bene e vincere, sia in campo sia fuori c’è una grande atmosfera. C’è grande entusiasmo, siamo riusciti a vincere e convincere. Chi esce al ritorno di Marco Verratti? Non è detto che esca Manuel Locatelli, potre uscire anche io (ride, ndr). Chiunque giochi fa bene, riesce a mettere le sue potenzialità al servizio della squadra: serve una mano di tutti. Col Galles uguale, giocheremo per vincere perché questa è la nostra mentalità. Poi poterrà fiducia passare il girone con tutte vittorie: ci proveremo. Il miglior Barella a questi Europei? Le valutazioni le lascio a voi, io cerco di aiutare la squadra. Non ho bisogno di fare gol».