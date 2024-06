Barella, infortunio prima di Italia-Turchia: le condizioni vista Europei

Barella ha riportato un infortunio prima di Italia-Turchia, partita amichevole in programma stasera alle 21 a Bologna. A dieci giorni dall’inizio degli Europei, ecco le condizioni del centrocampista dell’Inter.

IL PROBLEMA – Piccola rogna per Luciano Spalletti a poche ore da Italia-Turchia. Il centrocampista Nicolò Barella stasera sarà esentato dall’amichevole, la prima delle due in vista degli Europei, per un problema fisico. Ieri, il centrocampista dell’Inter ha saltato l’allenamento di rifinitura per un leggero affaticamento muscolare. Fastidio che dovrà essere valutato dallo staff medico dell’Italia, per capire quali saranno i tempi di recupero.

Barella fuori da Italia-Turchia, le condizioni

A LUNGO RAGGIO – Quello che interessa sapere di più, visto che la partita di stasera è un’amichevole di scarso valore, è quali possano essere i reali problemi di Barella in ottica Europei. Trattandosi di un semplice affaticamento, non sembra in discussione un suo rientro già domenica, nella seconda amichevole contro la Bosnia (a Empoli, ore 20.45). Così come non è a rischio la partenza di Barella per la Germania, dove gli Azzurri saranno lunedì prossimo per iniziare la spedizione agli Europei. Nel Gruppo B, l’Italia giocherà contro Albania (sabato 15 ore 21 a Dortmund), Spagna (giovedì 20 ore 21 a Gelsenkirchen) e Croazia (lunedì 24 ore 21 a Lipsia).