Barella: «Giovani devono giocare e sbagliare! Come me, Tonali e Bastoni»

Barella intervistato da Sky Sport alla vigilia della sfida tra Italia e Ungheria, ha parlato del cambiamento all’interno della nazionale e dei giovani. Proprio a loro dà un consiglio, facendo un paragone con Sandro Tonali e Alessandro Bastoni.

CONSIGLIO – Nicolò Barella su Sky ha parlato dei nuovi giovani all’interno della nazionale e a loro dà un consiglio: «Nuova rivoluzione in Italia? Mancini ha dimostrato di essere sempre sul pezzo, non ha mai sbagliato una partita nell’atteggiamento e questo è quello che dobbiamo fare noi. Abbiamo bisogno di sicurezze, contro la Germania abbiamo dimostrato di avere alti e bassi, ma con la mentalità giusta e la consapevolezza di vestire questa maglia, possiamo fare cose belle. Ci sono tanti giocatori forti, abbiamo visto tanti ragazzi giovani e io ho tanta fiducia in loro. Sono sicuro che ci rialzeremo da questo momento difficile. Le delusioni fanno parte della vita. Frattesi ha un grandissimo futuro, anche Esposito, Cancellieri. Sono tutti ragazzi che avranno un grande futuro, hanno bisogno di giocare e di sbagliare, questo ci ha fatto crescere a me, a Sandro (Tonali, ndr) e a Bastoni».