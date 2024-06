Barella e Frattesi, Italia più in ansia dell’Inter: le condizioni

Oggi primo allenamento dell’Italia in Germania, in vista degli Europei, ma a fare notizia è… l’Inter. Questo per le condizioni di Barella e Frattesi, che non si sono allenati in gruppo.

I RISCHI – A Iserlohn, dove l’Italia ha la sede per questi Europei, oggi primo allenamento fra tanto entusiasmo. Gli Azzurri attendono l’esordio di sabato a Dortmund, contro l’Albania alle ore 21. E non è scontato ci siano Nicolò Barella e Davide Frattesi. I due centrocampisti dell’Inter hanno qualche problema fisico: se del primo si sa ormai da una settimana, il secondo è una novità di oggi.

Barella e Frattesi, il duo dell’Inter tiene in apprensione l’Italia

LA QUESTIONE – Barella non si allena da una settimana, oggi è tornato a correre per smaltire quell’affaticamento muscolare che ha reso necessari gli esami strumentali. Non si è allenato Nicolò Fagioli, che è rimasto solo in palestra. Frattesi invece ha svolto il riscaldamento, ha sentito un piccolo dolore ed è andato a fare terapie. Luciano Spalletti ha provato Riccardo Calafiori come centrocampista centrale, come eventuale soluzione d’emergenza per Italia-Albania. Ma saranno rivalutati tutti e tre, con la speranza di recuperarli. Rispetto a Fagioli e Frattesi, Barella ha già saltato le due amichevoli.