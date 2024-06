Barella e Frattesi, allarme rientrato? Un fattore decisivo per l’Italia – Sky

Negli ultimi giorni il centrocampo dell’Italia ha recato qualche preoccupazione di troppo a Luciano Spalletti. Ecco le sensazioni sulle condizioni fisiche dei due interisti Nicolò Barella e Davide Frattesi, oltre che di Nicolò Fagioli.

PREOCCUPAZIONE – L’apprensione di Luciano Spalletti, che tra pochi giorni dovrà debuttare a Euro2024 con la sua Italia, non è definitivamente sparita. Negli ultimi giorni, infatti, il centrocampo azzurro ha dato non poche preoccupazioni al CT, a parte da Nicolò Barella che si è fermato prima dell’ultima amichevole contro la Bosnia. Al calciatore dell’Inter, che proprio ieri ha rinnovato il suo contratto, si è aggiunto anche Davide Frattesi e in ultimo Nicolò Fagioli. Scopriamo insieme, nel particolare, le condizioni attuali dei tre centrocampisti dell’Italia.

Barella, Frattesi e Fagioli: il punto sugli uomini dell”Italia

QUADRO – Da ieri Luciano Spalletti ha potuto tirare un sospiro di sollievo, soprattutto per un pilastro dell’Italia come Barella. Quest’ultimo infatti è tornato sul campo, anche se a parte rispetto al resto del gruppo azzurro, dilettandosi con la corsa, scatti di velocità e qualche tocco col pallone. Notizia certamente confortante in vista di Italia-Albania di sabato prossimo. Anche per Frattesi emergono sensazioni positive, visto che già da oggi – al massimo domani – potrebbe tornare ad allenarsi regolarmente. Situazione simile quella di Fagioli, che soffre solo un po’ di dolore. Oggi, probabilmente, avrà un altro giorno di stop per poi tornare a lavoro domani. Ovviamente l’allenamento di oggi pomeriggio sarà fondamentale per Spalletti, che potrà indagare meglio sulle condizioni dei tre calciatori dell’Italia.