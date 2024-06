Barella corre verso l’esordio con l’Italia, ma Spalletti corre ai ripari – Sky

Nicolò Barella ha subito negli ultimi giorni un affaticamento che gli ha impedito di scendere in campo nell’amichevole tra Italia e Turchia. Secondo Sky Sport il centrocampista dell’Inter cerca di recuperare per l’esordio agli Europei, ma Luciano Spalletti tiene allertate le alternative.

AFFATICAMENTO – Nicolò Barella tiene in apprensione Luciano Spalletti e l’Italia: un affaticamento muscolare gli ha infatti impedito di prendere parte all’amichevole contro la Turchia, terminata con il punteggio di 0-0. Oggi ha parlato proprio il Commissario Tecnico, affermando come il centrocampista dell’Inter dovrebbe riuscire a recuperare per l’esordio agli Europei nella gara del 15 giugno contro l’Albania, ma, nel caso non dovesse essere al massimo della forma, pensa già alle sue alternative.

Barella tiene in apprensione Spalletti: pronte due alternative

POSSIBILI SCELTE – Se Nicolò Barella non dovesse però farcela per scendere in campo da titolare nella gara tra Italia e Albania, Luciano Spalletti sta già pensando alle due alternative per sostituirlo. Si tratta di Samuele Ricci e di Nicolò Fagioli, la cui convocazione ha – per ovvie ragioni – fatto molto discutere nel Belpaese negli scorsi giorni. Entrambi scenderebbero in campo nel caso di defezione di Barella, ma, se il centrocampista nerazzurro fosse disponibile, solo uno dei due scenderebbe in campo al suo fianco.