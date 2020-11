Barella: “Conte importantissimo, mi ha aiutato tanto nelle scelte. Mancini…”

Condividi questo articolo

Nicolò Barella

Barella è stato protagonista in Bosnia-Italia 0-2 di UEFA Nations League (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter, nell’intervista post partita con Rai Sport, ha ringraziato sia Conte sia Mancini per quanto fatto per la sua crescita.

SEMPRE AL TOP – Nicolò Barella parla al termine di Bosnia-Italia: «Io, come dico sempre, mi metto a disposizione della squadra. Abbiamo creato un bellissimo gruppo, penso che dal centrocampo passi tanto di questa squadra. Chiunque giochi fra Jorginho, Manuel Locatelli o Marco Verratti pensa al gioco, io penso un po’ più agli inserimenti e ad aiutare la squadra in fase difensivo. Antonio Conte? È stato importantissimo, perché come dico sempre mi ha aiutato a scegliere i momenti nella partita, a essere più ordinato in campo. Lo ringrazio tanto anche per questo, come ringrazio il mister Roberto Mancini che mi ha dato fiducia prima che andassi all’Inter. Io ho fatto di tutto per ripagarla, li ringrazio e cerco di fare di tutto per farlo vedere in campo e fare bene».