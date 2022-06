Barella, con l’Italia di Mancini è lui il goleador! Ecco il dato sulle reti

L’Italia di Roberto Mancini ha vinto 2-1 contro l’Ungheria nel segno di Barella che ha aperto la partita. Per il centrocampista dell’Inter è l’ottavo centro in nazionale sotto la gestione di Mancini, mai nessuno come lui.

DATO – L’Inter ha un gioiello a centrocampo e si chiama Nicolò Barella. Il centrocampista infatti, in gol contro l’Ungheria con l’Italia, ha portato a 8 le reti sotto la gestione del ct Mancini. Nessuno come lui come riporta Opta. Il goleador azzurro è lui, un vero e proprio fattore. Se con l’Inter ha vissuto un’ottima stagione dal punto di vista degli assist, con l’Italia è un vero e proprio bomber.

Fonte: Opta