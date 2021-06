Barella: «Cerchiamo di vincere tutte le partite! Io ne sognavo altre»

Giro di interviste per Barella: il centrocampista dell’Inter, nel post partita di Italia-Svizzera, si è presentato anche a Sky Sport dopo la Rai (vedi articolo). L’autore dell’assist per il raddoppio di Locatelli sottolinea la voglia di vincere.

DETERMINANTE – Nicolò Barella ha fornito a Manuel Locatelli la palla per il secondo dei tre gol con cui l’Italia ha battuto la Svizzera. Il centrocampista dell’Inter si sofferma su questo: «Con Manuel siamo partiti dall’Under-15 e siamo arrivati in Nazionale. Sono contento per i suoi gol ma anche per il gruppo che abbiamo creato. Non c’è gelosia, siamo tutti contenti dentro e fuori dal campo e questa è la cosa più bella. Sognavo sicuramente di giocare con la Nazionale e di vincere così, però sognavo anche altre partite e quindi guardo in avanti. Il Galles? L’obiettivo è vincere, come sempre. Col Galles sarà una partita difficile, passare con tre vittorie sarà una fiducia per noi. Cerchiamo di vincere tutte le partite, arrivare all’ultima e vincere pure quella».