Barella e Bastoni non lasciano il gruppo dell’Italia: il nuovo programma

Per Barella e Bastoni non sono finiti gli impegni con l’Italia: c’è un’inutile e assurda amichevole in Turchia (vedi articolo). Per gli Azzurri ora rientro a Coverciano e nuovo programma.

NIENTE RIENTRO ANTICIPATO – Chi sperava che, con l’eliminazione dell’Italia, fossero finiti gli impegni con le nazionali per gli Azzurri resterà deluso. Martedì alle ore 20.45 si giocherà una partita amichevole a Konya contro la Turchia, di fatto la sfida tra le perdenti di questo play-off di qualificazione ai Mondiali. Un match di assoluta inutilità, ma questo è il calendario. Nicolò Barella e Alessandro Bastoni restano quindi agli ordini di Roberto Mancini, tornano da Palermo a Coverciano e nel pomeriggio svolgeranno il primo allenamento. Si ripeterà, sempre alle 16, sia sabato sia domenica. Poi lunedì il trasferimento a Konya, con la seduta di vigilia prima di Turchia-Italia. Il ritorno agli ordini di Simone Inzaghi per Barella e Bastoni sarà pertanto mercoledì, a quattro giorni da Juventus-Inter.