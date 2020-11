Barella si aggiunge al ritiro dell’Italia: completato il gruppo dell’Inter

Anche Barella è a pieno titolo fra i giocatori dell’Italia presenti in ritiro. Il centrocampista dell’Inter, come segnalato da Rai Sport, ha raggiunto questa sera Coverciano in contemporanea con l’amichevole vinta 4-0 contro l’Estonia (vedi articolo).

NUOVO INNESTO – Nicolò Barella fa parte da stasera del gruppo dell’Italia. Il centrocampista dell’Inter, che non si era unito da domenica sera in quanto in isolamento fiduciario (dopo la positività di Daniele Padelli), è arrivato a Coverciano. Potrà quindi giocatore contro Polonia (domenica a Reggio Emilia) e Bosnia (mercoledì prossimo a Sarajevo) in UEFA Nations League. Con lui dell’Inter Alessandro Bastoni, Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini, in campo con l’Estonia.