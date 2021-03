Nicolò Barella ha raggiunto il ritiro dell’Italia a Parma. Il ct Mancini sta ora ragionando su come dosarne l’impiego in azzurro. Ecco le probabilità che sia titolare domani, contro l’Irlanda del Nord (ore 20.45), secondo “Sky Sport”.

BUONE NOTIZIE – Nicolò Barella potrebbe partire in panchina nella gara di domani tra Italia e Irlanda del Nord, primo turno per la qualificazione ai Mondiali 2022. Il centrocampista dell’Inter è con i compagni di Nazionale solo da ieri, e Roberto Mancini pensa di riscrivere le gerarchie in mediana. Secondo quando riporta “Sky Sport”, le chances di una maglia da titolare per Barella si attestano appena al 2%. Con ogni probabilità, la sua maglia finirà sulle spalle di Lorenzo Pellegrini, che comporrà il centrocampo dell’Italia assieme a Manuel Locatelli e Marco Verratti. Il 24enne nerazzurro potrà al massimo entrare a gara in corso, beneficiando di riposo aggiuntivo.