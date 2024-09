Austria sconfitta dalla Norvegia. Arnautovic a gara in corso

L’Austria si fa beffare sul finale e perde con la Norvegia a sorpresa con il risultato di 2-1. L’Inter osserva Marko Arnautovic, che non parte da titolare ma gioca una piccola parte di gara.

SCONFITTO – Marko Arnautovic non vive una delle sue serate migliori da giocatore: sconfitta per la sua Austria per 2-1 contro la Norvegia e partita vista per lo più dalla panchina. L’attaccante dell’Inter non è stato scelto tra i primi 11 e ha giocato molto poco. Arnautovic ha fatto i 15 minuti finali, entrando solamente al 78′ per Romano Schmid. Felix Myhre ha segnato il gol del momentaneo 1-0 per la Norvegia al 9′, ha pareggiato poi il solito Marcel Sabitzer al 37′. L’uomo decisivo non poteva che essere Erling Braut Haaland, che ha colpito al minuto 80 portando il successo ai suoi.