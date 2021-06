Austria rivale dell’Italia agli ottavi degli Europei! Ucraina di Shevchenko KO

Sarà l’Austria l’avversario dell’Italia agli Europei, sabato alle 21 a Wembley. Finisce 0-1 la partita contro l’Ucraina di Shevchenko, alla quale bastava un pari e invece ora è quasi fuori.



L’AVVERSARIO – Toccherà all’Austria sfidare l’Italia negli ottavi di finale degli Europei. Lo scontro diretto del Gruppo C contro l’Ucraina finisce 0-1, nella sfida molto tirata di Budapest. Al 21’ corner da sinistra di David Alaba, a centro area Christoph Baumgartner allunga il piede e anticipa Ilya Zabarnyi, per il gol del vantaggio. Marko Arnautovic, in chiusura di primo tempo, ha la palla del raddoppio ma l’ex Inter fallisce clamorosamente aprendo troppo il sinistro solo davanti al portiere. Nella ripresa ritmi più bassi, ma la sfida resta in grande equilibrio. Dopo tre minuti di recupero il fischio finale, che fa festeggiare l’Austria seconda. Per l’Ucraina terzo posto con tre punti e possibilità di essere ripescata molto ridotte.