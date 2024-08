Austria, Rangnick svela i convocati per la Nations League: la scelta su Arnautovic!

L’Austria si prepara alle prime due sfide di Nations League in programma a inizio settembre contro Slovenia e Norvegia. Dopo l’ottimo Europeo disputato, il Commissario Tecnico Rangnick ci tiene a fare bella figura anche in questa competizione. Di seguito i convocati e la scelta su Arnautovic

ESORDIO – L’Austria di Ralf Rangnick si prepara a esordire in Nations League dopo l’ottimo Europeo disputato. Il Commissario Tecnico tedesco ci tiene a fare bella figura contro la Slovenia, partita in programma il 6 settembre a Lubiana e in seguito contro la Norvegia, sfida che si disputerà il 9 settembre a Oslo. Per l’edizione di Nations League 2024/25 Rangnick non rinuncia all’interista Marko Arnautovic che dunque sarà a disposizione per le prima due partite. Di seguito tutti i convocati.

Austria, la lista dei convocati per le sfide di Nations League contro Slovenia e Norvegia

PORTIERI: Niklas HEDL, Patrick PENTZ, Alexander SCHLAGER

DIFENSORI: Samson BAIDOO, Kevin DANSO, Philipp LIENHART, Phillipp MWENE, Stefan POSCH, Alexander PRASS, Leopold QUERFELD, Maximilian WÖBER.

CENTROCAMPISTI: Christoph BAUMGARTNER, Florian GRILLITSCH, Marco GRÜLL, Konrad LAIMER, Marcel SABITZER, Romano SCHMID, Matthias SEIDL, Nicolas SEIWAL, Kevin STÖGER, Patrick WIMMER.

ATTACCANTI: Junior ADAMU, Marko ARNAUTOVIC, Arnel JAKUPOVIC