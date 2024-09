L’Austria pareggia i conti con la Slovenia: per Arnautovic più di 80′!

Marko Arnautovic resta in campo per quasi tutta la sfida di Nations League ma l’Austria conquista un solo punto contro la Slovenia. Ecco com’è andato il match.

PRIMO TEMPO – Slovenia-Austria, allo stadio Stožice di Lubiana, ha inizio alle ore 20.45 e termina con un 1.1. Anche la Nazionale di Marko Arnautovic, come quella di Hakan Calhanoglu, non si spinge oltre un pareggio. L’attaccante nerazzurro, però, a differenza del regista turco dell’Inter, parte titolare nella formazione schierata da Ralf Rangnick per il match di Nations League. A incidere subito, tuttavia, è la Slovenia, che al 16′ conquista un calcio di rigore in seguito a un tocco di mano in area di un giocatore austriaco. Inizialmente l’arbitro fa proseguire il gioco, considerando tutto regolare, poi interviene il VAR e assegna la penalità. Dal dischetto parte Benjamin Sesko che infila il pallone all’incrocio dei pali dove Patrick Pentz non riesce ad arrivare.

Per l’Austria di Arnautovic solo un punto con la Slovenia!

SECONDO TEMPO – L’Austria riesce a recuperare quasi immediatamente dallo svantaggio: al 28′ Konrad Laimer sfrutta il cross morbido di Phillipp Mwene e, dopo aver controllato il pallone, centra la destra della rete. Nel secondo tempo non si registra più alcuna occasione da gol, e il risultato rimane inchiodato sull’1-1 fino al fischio finale. In quel momento Marko Arnautovic, però, non c’è più: il CT dell’Autria Rangnick, infatti, sostituisce l’attaccante dell’Inter all’82’ favorendo l’ingresso in campo di Chukwubuike. Per Arnautovic, dunque, titolarità e più di 80 minuti in campo, ma un solo punto rimediato nella prima sfida di Nations League contro la Slovenia.