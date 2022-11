Austria-Italia, Mancini si affida a tre dell’Inter! La probabile – Sky

Austria-Italia andrà in scena questa sera alle 20:45. Secondo Sky Sport Mancini dovrebbe affidarsi a tre giocatori dell’Inter. Le possibili scelte del CT

LE SCELTE – Austria ed Italia si sfideranno questa sera a Vienna. Per la sfida, secondo Sky Sport, il CT Mancini, dovrebbe optare per un 3-4-3 in cui saranno in campo dal 1′ tre dei quattro giocatori dell’Inter convocati. In difesa, di fronte a Donnarumma, ci saranno Gatti, Scalvini ed Acerbi, preferito a Bastoni. A centrocampo Barella in mezzo in coppia con Verratti con Di Lorenzo a destra e Dimarco a sinistra. In attacco tridente formato da Politano, Raspadori e Grifo.