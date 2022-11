Austria-Italia, Mancini ne perde due: i convocati! La scelta sui 4 dell’Inter

L’Italia si prepara alla seconda e ultima sfida amichevole dopo il successo contro Albania. Domenica ci sarà Austria-Italia allo stadio Ernst Happel di Vienna. I convocati di Mancini. Ci sono i quattro dell’Inter

CONVOCATI − In vista di Austria-Italia, Roberto Mancini dovrà fare a meno di Sandro Tonali e Pasquale Mazzocchi. Per il primo, problema alla schiena dopo la brutta caduta durante la gara contro l’Albania; per il secondo, distorsione al ginocchio. Entrambi già via da Coverciano. La Nazionale domani mattina partirà per l’Austria con il CT che parlerà in conferenza stampa alle 18. Intanto, sono stati diramati i convocati per la gara amichevole. Confermati i quattro nerazzurri

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli);

Difensori: Francesco ACERBI (Inter), Alessandro BASTONI (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico DIMARCO (Inter), Federico Gatti (Juventus), Fabiano Parisi (Empoli), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò BARELLA (Inter), Nicolò Fagioli (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Nicolò Zaniolo (Roma).