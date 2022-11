Austria-Italia, Mancini opta ancora per il 3-4-3 e si affiderà a tanta Inter

Stasera ci sarà Austria-Italia, secondo e ultimo match amichevole. Mancini verso la conferma del 3-4-3 come in Albania. Attesi diversi giocatori dell’Inter in campo dal primo minuto

ULTIME − In vista di Austria-Italia, Mancini dovrebbe confermare il 3-4-3 visto in Albania con qualche cambio di uomo. Come riferisce Sport Mediaset, il CT azzurro dovrebbe affidarsi a tre giocatori dell’Inter. Ovvero Nicolò Barella, Francesco Acerbi e Federico Dimarco. Verso la panchina invece Alessandro Bastoni. Sia Acerbi che Barella non avevano giocato neanche un minuto contro l’Albania. Per Dimarco sarà la seconda gara consecutiva da titolare.