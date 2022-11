Austria-Italia, Mancini indeciso fra due moduli! Rientra Barella – SM

Italia in campo domani contro l’Austria per l’ultima partita del suo 2022. Per la sfida, secondo SportMediaset, Mancini è indeciso fra due sistemi di gioco. Sicuro il rientro di Barella dal 1′

SCELTE – Austria ed Italia si sfideranno, domani sera a Vienna. Per gli azzurri di Mancini si tratta dell’ultima sfida del 2022. Il CT, secondo SportMediaset non ha ancora sciolto i dubbi sul sistema di gioco che impiegherà nella sfida di domani sera: il tecnico ha provato sia il 4-3-3 che il 3-4-3. Pressoché certe alcune rotazioni in campo rispetto alla vittoriosa trasferta di Tirana contro l’Albania: in porta tornerà Donnarumma, in difesa verrà impiegato Acerbi. A centrocampo rientra dal 1′ Barella. In attacco dovrebbe trovare un posto anche Politano.

Fonte: SportMediaset.it