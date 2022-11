Austria-Italia, dell’Inter 2 rientri e una conferma! Un dubbio Mancini − CdS

Domani sera ci sarà Austria-Italia, seconda e ultima amichevole per gli azzurri. Mancini punta al rientro dei big più qualche riconferma. Dell’Inter in tutto dovrebbero essere tre i giocatori in campo

ULTIMA AMICHEVOLE − Austria-Italia si giocherà proprio nel giorno della gara inaugurale di Qatar 2022. Uno smacco duro da digerire per gli azzurri. Se nel pomeriggio gli occhi saranno puntati sulla sfida tra Qatar ed Ecuador, alle 20.45 a Vienna ci sarà il confronto fra le due nazionali deluse. Più ovviamente la Nazionale campione d’Europa in carica. Il CT Mancini però non vuole nessun calo di concentrazione tant’è all’Ernst Happel Stadion scenderà in campo la formazione migliore. Si rivedranno gli interisti Nicolò Barella e Francesco Acerbi, mentre un altro giocatore dell’Inter sarà riconfermato: Federico Dimarco. In porta dovrebbe rivedersi Donnarumma, mentre Federico Chiesa ha notevoli chance di giocare dal 1′. Il dubbio per Mancini è legato al modulo: 3-4-3 come il Albania o ritorno al 4-3-3.

Fonte: Corriere dello Sport − Fabrizio Patania