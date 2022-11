Austria-Italia, prove di formazione per Mancini: pronti due dell’Inter – Sky

Mentre domenica inizierà ufficialmente il Mondiale con la gara tra Qatar ed Ecuador, l’Italia sarà impegnata a Vienna contro l’Austria. Stando alle ultime informazioni di Marco Nosotti di Sky Sport, Roberto Mancini punterà sicuramente su due dell’Inter. Ovvero Francesco Acerbi e Nicolò Barella.

DI NUOVO TITOLARI – Mentre tutto il Mondo domenica si sintonizzerà per la partita inaugurale del Mondiale, l’Italia sarà impegnata nell’amichevole di Vienna contro l’Austria. Una partita che vedrà anche la presenza dei giocatori dell’Inter. Secondo l’inviato di Sky Sport Marco Nosotti, Roberto Mancini darà spazio a chi non è partito da titolare contro l’Albania nella gara vinta per 1-3 a Tirana mercoledì. Ecco allora che – dei giocatori dell’Inter – dal primo minuto partiranno in difesa Francesco Acerbi e Nicolò Barella dal primo minuto.