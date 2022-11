Austria-Italia, bocciatura per i tre dell’Inter ma c’è chi fa peggio – CdS

Il Corriere dello Sport, a differenza di Tuttosport (vedi articolo), non dà sufficienze ai tre giocatori dell’Inter. Dopo Austria-Italia 2-0 (vedi articolo) il quotidiano romano usa lo stesso foto per il trio in campo ieri.

MOLTO MALE – Se per Tuttosport l’unico azzurro a salvarsi in Austria-Italia è stato Federico Dimarco non si può dire lo stesso sul Corriere dello Sport. Gli dà 5, per non aver sostenuto l’azione d’attacco ed essere stato impreciso. Stesso voto per Nicolò Barella, ma con motivazioni più “pesanti”: perde palla in un’occasione e l’Austria sfiora il 2-0 (che poi arriva successivamente). Inoltre sbaglia i lanci. È da 5 anche Francesco Acerbi, complice l’errore quando Junior Adamu colpisce il palo. Il trio dell’Inter fa parte dei tanti insufficienti dell’Italia (prendono 6 solo i subentrati Federico Chiesa e Matteo Pessina), ma il peggiore è Marco Verratti: 4.5.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi