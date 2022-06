Austria-Danimarca, le formazioni ufficiali: Lazaro sfida un ex Inter

Austria-Danimarca si gioca all’Ernst-Pappel Stadion di Vienna alle 20.45, sfida valevole per la Nations League. Valentino Lazaro – ufficialmente ancora in prestito dall’Inter al Benfica fino a fine giugno – partirà dalla panchina. Sfida all’ex nerazzurro Christian Eriksen.

FORMAZIONI – Valentino Lazaro sfida l’ex Inter Christian Eriksen in Austria-Danimarca di questa sera. Il giocatore nerazzurro – ancora ufficialmente in prestito al Benfica – cercherà con la sua Nazionale di dare seguito all’importante vittoria per 0-3 contro la Croazia all’esordio in Nations League.

AUSTRIA-DANIMARCA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Austria (4-1-4-1): Pentz; Trimmel, Posch, Alaba, Friedl; Seiwald; Laimer, Schlager, Ljubicic, Baumgartner; Kalajdzic.

A disposizione: Lindner, Fraisl, Trauner, Danso, Arnautovic, Sabitzer, Weimann, Gregoritsch, Wöber, Onisiwo, Lainer, Lazaro.

Commissario tecnico: R. Rangnick

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Maehle, Vestergaard, Nelsson, Andersen; Jensen, Hojbjerg; Braithwaite, Eriksen, Kristensen; Poulsen.

A disposizione: Iversen, Vindal-Jensen, Delaney, Skov-Olsen, Boilesen, Damsgaard, Billing, Stryger, Wass, Skov, Cornelius.

Commissario tecnico: K. Hjulmand