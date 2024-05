Asllani: «Stagione buona per l’Inter e per me». Poi punta l’Italia

Asllani è in ritiro con l’Albania, avversaria dell’Italia nella fase a gironi di Euro 2024. Il centrocampista dell’Inter, ai microfoni della Federazione albanese, ha detto quanto sia speciale per lui la sfida contro gli Azzurri di Spalletti, che hanno perso Acerbi

TREPIDAZIONE – Kristjan Asllani, dopo il trionfo con l’Inter in Serie A e Supercoppa italiana, si prepara a Euro 2024 dove la sua Albania sarà proprio la primissima avversaria dell’Italia Campione d’Europa in carica: «È una grande emozione ogni volta che ti chiama la Nazionale albanese. Andremo con tanta voglia di giocare, sono partite molto belle. Non vedo l’ora, soprattutto la prima partita contro l’Italia. Mi sento molto bene. È stata una stagione molto buona per la squadra e per me, dato che quest’anno ho accumulato molti minuti. Ora spero di fare il meglio possibile».

Asllani attende con asia Italia-Albania a Euro 2024: il centrocampista dell’Inter chiama a raccolta i tifosi

SFIDA SPECIALE – Asllani chiama a raccolta i tifosi albanesi per la prima partita di Euro 2024 contro l’Italia: «Aspettiamo i tanti tifosi, ci hanno aiutato anche nelle qualificazioni. Saranno un giocatore in più in campo e questa è la cosa principale. Li aspettiamo e spero che ci supporteranno come sempre. Voglio giocare la partita con l’Italia, ho tanti amici e poi sono cresciuto in Italia. Questa è una partita speciale per me. Come ho detto, non vedo l’ora di scendere in campo. I tifosi albanesi sono un fuoco e non vedo l’ora di rivederli uniti a noi».