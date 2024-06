Asllani sfida il maestro per ‘rubargli’ il posto. Albania con un ex Inter? – TS

Per Asllani stasera secondo impegno agli Europei: alle 15 l’Albania apre la seconda giornata della fase a gironi contro la Croazia. Ad Amburgo, il centrocampista dell’Inter può avere la meglio sul suo maestro.

IL NUOVO CHE AVANZA – Dopo una stagione dove, per forza di cose, all’Inter è spesso dovuto partire dalla panchina Kristjan Asllani ha iniziato gli Europei col piede giusto. Buona la sua prestazione sabato contro l’Italia, nonostante la sconfitta per 2-1 firmata dai suoi compagni Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Oggi pomeriggio sarà di nuovo titolare, in Croazia-Albania alle 15 ad Amburgo. Sylvinho (ex assistente di Roberto Mancini ai tempi dell’Inter) ha dato ad Asllani le chiavi del centrocampo, accanto a Ylber Ramadani del Lecce.

LO SCONTRO – Oggi per Asllani sarà una partita particolare, perché incrocia il suo passato: Marcelo Brozovic. Quando è arrivato all’Inter, il centrocampista albanese doveva essere il backup del croato. Poi l’infortunio del numero 77 a settembre 2022, l’intuizione di Simone Inzaghi di spostare Hakan Calhanoglu davanti alla difesa è la storia è cambiata. Adesso Asllani è il vice proprio del turco, ma oggi può superare il suo passato. Una sfida nella sfida, col “maestro” che all’esordio ha steccato come la stragrande maggioranza dei giocatori che nell’ultimo anno sono andati a svernare in Arabia Saudita. Tuttosport, in aggiunta, ipotizza un possibile inserimento in formazione: Rey Manaj, ex Inter che giocò assieme a Brozovic nel 2015-2016.

Croazia-Albania, Asllani guida il centrocampo: le probabili formazioni

Croazia (4-3-1-2): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Mario Pasalic; Petkovic, Kramaric. Commissario tecnico: Dalic.

Albania (4-2-3-1): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Seferi; Broja. Commissario tecnico: Sylvinho.