Asllani, novità dall’Albania dopo l’assenza con l’Inter: le condizioni

Asllani non ha giocato ieri Inter-Frosinone a seguito di un leggero infortunio. Il centrocampista ha comunque risposto alla convocazione dell’Albania, che lo ha valutato.

GLI AGGIORNAMENTI – Kristjan Asllani ieri è rimasto fuori da Inter-Frosinone, per un leggero infortunio. Un lieve affaticamento ai flessori della coscia destra il motivo della defezione, che gli ha impedito di entrare in distinta. Oggi si è comunque recato in Albania, visto che comunque è fra i convocati del commissario tecnico Sylvinho. La federazione fa sapere che gli esami a cui si è sottoposto Asllani non hanno evidenziato problemi fisici. Per lui c’è comunque una preparazione differenziata, dovrebbe riaggregarsi in gruppo domani. L’Albania giocherà venerdì alle 18 in casa della Moldavia, poi lunedì prossimo ospiterà le Isole Faer Oer. E Asllani, a differenza di Manuel Locatelli con l’Italia, rimarrà in gruppo.