Asllani: «Frattesi, non parleremo! Broja obiettivo Inter? Auguro una cosa»

L’Italia si prepara a scendere in campo contro l’Albania per il tanto atteso esordio a Euro 2024, che si terrà sabato sera. Kristjan Asllani, centrocampista dell’Albania, ha espresso le sue emozioni e pensieri sulla partita in conferenza stampa, soffermandosi in particolare sulla sfida contro i suoi compagni di squadra all’Inter.

CONTRO L’ITALIA – Kristjan Asllani dopo aver parlato a Sky Sport, in conferenza stampa ha presentato la partita tra Italia e Albania con un misto di emozione e determinazione, riferendosi in particolare alla sfida contro i suoi compagni di squadra all’Inter: «L’Italia è una delle Nazionali più forti al mondo, vediamo come andrà questa partita. Anche senza Barella hanno giocatori forti, come Frattesi. Anche noi siamo forti, possiamo giocare a due o a tre in mezzo al campo. Servirà cuore e grinta. Se ho fatto una scommessa con Frattesi? No, ma se uno dei due dovesse vincere sicuramente non ci parleremo per qualche giorno (ride, ndr). Quando c’è stato il sorteggio ho scherzato con i compagni dell’Inter. Chi non vorrei affrontare dei miei compagni all’Inter? Sono tutti miei amici, siamo professionisti. Io voglio giocare e voglio che loro siano in campo contro di me».

Asllani parla anche di mercato e un obiettivo dell’Inter

ANCHE IL MERCATO – Armando Broja nel corso delle ultime settimane è stato accostato al mercato di Inter e Milan, questa la breve risposta di Asllani riguardo la questione: «Non parlo di mercato, spero per lui che vada in una squadra dove si trova bene».