Asllani cambia ruolo, non basta: Albania KO in Polonia, sostituito

Asllani torna titolare in Polonia-Albania, nelle qualificazioni agli Europei. Per il centrocampista dell’Inter non è però andata bene: sconfitta nella prima partita del suo girone.

IL KO – Dopo aver riposato nella prima giornata l’Albania debutta con una sconfitta. Contro la Polonia finisce 1-0, decide un gol di Karol Swiderski al 41′. Il commissario tecnico Sylvinho, ex vice di Roberto Mancini ai tempi dell’Inter, schiera titolare Kristjan Asllani in un ruolo inedito: trequartista. Non va benissimo per il numero 14 nerazzurro, sostituito al 76′ da Nedim Bajrami e con la sua nazionale KO. Ma sono comunque minuti preziosi visto lo scarso impiego con Simone Inzaghi.