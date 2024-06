Asllani sfida gli azzurri dell’Inter: «Felice di affrontarli. L’Albania s’impegnerà!»

La prima sfida del Gruppo B di Euro2024 vedrà Kristjan Asllani, con la sua Albania, sfidare i tanti compagni dell’Inter al servizio dell’Italia di Spalletti. Il centrocampista fa il punto sulla condizione fisica e mentale.

SUDORE E IMPEGNO – Kristjan Asllani, oltre a parlare del suo futuro con l’Inter, a SportMediaset si sofferma anche sul discorso Nazionale: «A Italia-Albania arriviamo abbastanza bene. L’importante in queste partite è prende minuti, soprattutto per noi calciatori che abbiamo giocato un po’ meno. Fortunatamente per me nelle due amichevoli sono arrivati novanta minuti quindi arrivo bello sereno per la prima partita dell’Europeo. Come ci arriva l’Albania? Giustamente tutti ci danno per ultimi nel girone però questa è la seconda volta nella storia per l’Albania. Noi siamo arrivati con tanto sudore e sicuramente entreremo in campo cercando di mettere in campo le altre squadre».

Asllani contro l’Inter italiana per una sera: le sue sensazoni

BATTUTE – Dopo aver giocato nell’amichevole con l’Albania, Kristjan Asllani si prepara al primo match di Euro2024 proprio contro gli azzurri di Spalletti: «Sappiamo che abbiamo una possibilità su non so quante, però quell’unica possibilità cercheremo di sfruttarla. Ci impegneremo e daremo il cuore per i nostri tifosi che verranno in tantissimi. Cosa provo a sfidare i miei compagni di squadra? Sono contento di affrontarli, anche perché ho legato tantissimo con loro. Gli auguro sicuramente il meglio e magari passeremo il turno insieme, chissà. Sono contento di affrontarli e non vedo l’ora che arrivi la prima partita. Abbiamo scherzato con i miei compagni azzurri dell’Inter. Quando sono usciti i gironi eravamo in aereo, le battute ci sono state. Ma come ho detto non vedo l’ora di affrontarli».