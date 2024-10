Asllani e l’Albania KO contro la Repubblica Ceca: non risparmiato

Finisce 2-0 Repubblica Ceca-Albania, match valevole per la Nations League. In campo anche il centrocampista dell’Inter Asllani.

KO IN TRASFERTA – L’Albania non brilla contro la Repubblica Ceca, tanto da soccombere per 2-0. I cechi partono forte portandosi in vantaggio con Chory dopo appena tre minuti di partita. La squadra ospite, allenata dal brasiliano Sylvinho, prova a reagire, ma sbatte contro l’ottima fase difensiva della squadra ceca. Inoltre, lo stesso CT dell’Albania si becca anche un cartellino giallo direttamente dalla panchina per proteste. Nella ripresa, il canovaccio non cambia e anzi la Repubblica Ceca al 63′ trova anche il gol del raddoppio, che praticamente chiude la partita, ancora con Chory. In campo per tutta la partita il centrocampista dell’Inter Asllani, rientrato il piccolo allarme che lo aveva costretto a fare personalizzato ad inizio raduno. Ora l’Albania si trova terza nel gruppo 1, a meno tre punti proprio dalla Repubblica Ceca. Nella prossima giornata, ci sarà il match in casa contro la Georgia.

Repubblica Ceca-Albania 2-0

3′ e 63′ Chory