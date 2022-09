Asllani-Albania, Inter col fiato sospeso dopo Brozovic: non titolare

Ultima serata di nazionali e un giocatore dell’Inter è impegnato alle 20.45 in UEFA Nations League. Si tratta di Kristjan Asllani, che i nerazzurri seguono con il fiato sospeso vista la sua importanza dopo l’infortunio di Marcelo Brozovic. Panchina dall’inizio per lui nella gara contro l’Islanda.

PANCHINA – Da seguire con molta attenzione questa sera la situazione di Kristjan Asllani con la sua Albania. Soltanto panchina per lui dal primo minuto nella gara di UEFA Nations League contro l’Islanda. Un bene per l’Inter, che ha bisogno del giocatore al massimo della sua forma dopo l’infortunio che terrà fuori per diverse partite Marcelo Brozovic.