Arnautovic non dimentica: «Con l’Olanda sfida speciale! Devo tanto»

Arnautovic, giocatore dell’Inter e dell’Austria, domani giocherà contro l’Olanda nell’ultima partita del girone D. Il nerazzurro ha giocato al Twente.

SPECIALE – In conferenza stampa, Marko Arnautovic, alla vigilia del match tra Austria e Olanda, ha voluto ricordare i suoi anni al Twente. Le parole dell’attaccante dell’Inter: «Ricordo ancora molte cose. Quando ero più giovane ero un attaccante esterno e anche molto veloce. Non così tanto adesso. È stato un periodo incredibilmente meraviglioso. Gli olandesi sono molto orientati alla famiglia. Io sono stato trattato meravigliosamente da una famiglia ospitante. Giocare per il Twente è stato impressionante anche per i tifosi e ho trascorso dei momenti incredibilmente meravigliosi lì. La considero la mia seconda patria. Anche per questo la partita di domani sarà speciale. Ho conosciuto molto il Paese. La partita per me è speciale, anche perché devo molto all’Olanda».