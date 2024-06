Arnautovic, niente riposo: in campo con l’Austria e ruolo prestigioso

Serata di amichevoli di preparazione a EURO 2024: non solo l’Italia contro la Turchia, ma anche l’Austria di Marko Arnautovic in campo contro la Serbia. L’attaccante dell’Inter sarà regolarmente in campo, con tanto di ruolo prestigioso.

SERATA DI AMICHEVOLI – Dopo la fine della stagione, che per l’Inter si è conclusa con il 2-2 di Verona, si torna in campo per preparare EURO 2024. Serata di amichevoli questa sera, non solo con l’Italia contro la Turchia, ma anche per l’Austria di Marko Arnautovic contro la Serbia. E, parlando dell’attaccante nerazzurro – peraltro autore della doppietta che ha firmato il pari dell’ultima stagionelae – sarà regolarmente in campo per guidare i suoi nella sfida in scena alle 20.45 all’Ernst Happel Stadion di Vienna.

Arnautovic, dall’Inter all’Austria: titolare con ruolo prestigioso

RESPONSABILITÀ – Ralf Rangnick, Commissario Tecnico dell’Austria, ha deciso di dare fiducia a Marko Arnautovic. Non solo schierandolo titolare al centro dell’attacco, ma affidandogli anche la fascia di capitano al braccio. Un ruolo decisamente prestigioso per l’attaccante, che punta anche a trascinare i suoi durante la competizione, con una fase a gironi impegnativa contro Francia, Olanda e Polonia.

FORMAZIONE: Questa, per completezza, la formazione che schiererà Ralf Rangnick questa sera: Pentz, Wöber, Danso, Posch, Seiwald, Prass, Grillitsch, Schmid, Baumgartner, Wimmer, Arnautovic (C)