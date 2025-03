Arnautovic gioca un tempo e non incide: KO Austria in Serbia!

L’Austria perde 2-0 nella sfida di ritorno in Serbia. In campo anche Arnautovic, che è entrato nella ripresa. All’andata era finita 1-1.

KO DURO – Dopo l’1-1 di Vienna, Serbia e Austria si ritrovano nell’inferno di Belgrado per la sfida di ritorno in questi spareggi di Nations League. In contemporanea la Turchia di Calhanoglu ha sbancato anche Budapest. A proposito di Inter, non parte dal primo minuto Marko Arnautovic, che nella partita di andata aveva timbrato l’assist per il gol dell’1-0. Dall’altro lato, sono tantissimi i giocatori della Serie A in campo: da Pavlovic a Vlahovic passando per l’atalantino Samardzic. Lo juventino, appena ritornerà a Torino, ritroverà peraltro un nuovo allenatore. Il primo tempo a Belgrado è scarno di occasioni. Nella ripresa, la partita si accende e soprattutto la squadra di casa, che trova il gol al 56′ con Maksimovic. Arnautovic, entrato ad inizio ripresa, non riesce ad incidere più di tanto e la sua Austria soccombe nel finale, quando in pieno recupero lo juventino Vlahovic fa 2-0. In mezzo anche un’espulsione taglia gambe per la nazionale austriaca con il difensore del Feyenoord Trauner che si fa buttare fuori. Il match finisce 2-0 con la vittoria dei serbi. Niente da fare per l’Austria. Rientro un po’ amaro a Milano per Arnautovic.

SERBIA-AUSTRIA 2-0

56′ Maksimovic, 90’+1′ Vlahovic