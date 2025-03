Arnautovic, fiducia dall’Austria! La lista dei convocati di Rangnick

A poche ore dal calcio d’inizio di Inter-Feyenoord Marko Arnautovic ha ricevuto un’ottima notizia da parte dell’Austria. Ralf Rangnick ha diramato la lista dei convocati per gli impegni di UEFA Nations League.

CONVOCATO! – Marko Arnautovic ha conquistato ancora una volta la convocazione di Ralf Rangnick, che così gli conferma la fiducia mostrata nell’ultima sosta nazionali. L’attaccante dell’Inter non sarà perciò ad Appiano Gentile nella prossima settimana, bensì viaggerà con i compagni dell’Austria per gli impegni di UEFA Nations League. L’Austria dovrà affrontare due volte in pochi giorni la Serbia negli spareggi per accedere alla prima serie della competizione. Di seguito la lista completa dei convocati del CT.

Arnautovic convocato! La lista dell’Austria

Portieri: Tobias LAWAL (LASK), Patrick PENTZ (Bröndby), Alexander SCHLAGER (FC Red Bull Salisburgo)

Difensori: David ALABA (Real Madrid CF), Kevin DANSO (Tottenham Hotspur), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach), Philipp LIENHART (SC Freiburg), Phillipp MWENE (FSV Mainz 05), Alexander PRASS (TSG 1899 Hoffenheim), Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin), Gernot TRAUNER (Feyenoord Rotterdam)

Centrocampisti: Christoph BAUMGARTNER (RB Lipsia), Muhammed CHAM (Trabzonspor), Florian GRILLITSCH (Real Valladolid CF), Konrad LAIMER (FC Bayern Monaco), Marcel SABITZER (Borussia Dortmund), Xaver SCHLAGER (RB Lipsia), Romano SCHMID (SV Werder Brema), Nicolas SEIWALD (RB Lipsia), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach), Patrick WIMMER (VfL Wolfsburg)

Attaccanti: Marko ARNAUTOVIC (Inter), Raul FLORUCZ (NK Olimpija Ljubljana), Michael GREGORITSCH (SC Freiburg), Marco GRÜLL (SV Werder Brema).