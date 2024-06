Arnautovic batte Vlahovic, ma senza guizzi! Serbia KO con l’Austria

L’Austria di Arnautovic ha battuto 2-1 la Serbia di Vlahovic. All’Ernst Happel Stadion di Vienna, un antipasto di Euro 2024.

VINCE L’INTERISTA − A Vienna va in scena un antipasto di Euro 2024 con in campo l’Austria dell’interista Marko Arnautovic e la Serbia dello juventino Dusan Vlahovic. Derby d’Italia in chiave Nazionale. Al vecchio Prater, è partita vera. In campo, oltre ai due giocatori di Inter e Juventus, presenti anche altri ‘italiani’, come Posch, Milinkovic Savic, Ilic, Milenkovic, Jovic e Samardzic. L’Austria parte fortissima, tant’è che dopo 13′ è già in vantaggio: al decimo sblocca tutto Wimmer, mentre tre minuti più tardi raddoppia Baumagartner. La Serbia prova ad accorciare le distanze e lo fa al 35′ col difensore del Salisburgo Pavlovic. Per Arnautovic pochi spunti: ammonito al settimo minuto e sostituzione al termine del primo tempo. Quanto a Vlahovic, 75′ senza troppi guizzi. Nella ripresa, girandola di cambi sia da una parte che dall’altra, con Rangnick e Stojkovic, che provano diversi altri giocatori. Ad Euro 2024, l’Austria giocherà nel gruppo D con Polonia, Olanda e Francia; mentre la Serbia è stata inserita nel girone C con Slovenia, Inghilterra e Danimarca.