Arnautovic a partita in corso, Austria vincente sulla Romania!

L’Austria ha battuto la Romania per 2-1 ed ha evitato la rimonta nei minuti finali. Marko Arnautovic, giocatore dell’Inter, è entrato solo nel secondo tempo.

VITTORIA – L’Austria ha vinto per 2-1 contro la Romania nella partita valida per la qualificazione ai Mondiali. La squadra biancorossa ha fatto oggi il suo esordio nel gruppo H ed era l’unica rimasta senza aver ancora giocato. Nell’ultima pausa nazionali aveva disputato le sue ultime gare di UEFA Nations League. L’Austria, spalle al muro a causa dei 9 punti della Bosnia-Erzegovina, ha comunque superato le pressioni della serata e ha conquistato il suo primo successo. L’Italia non è riuscita ad esempio. Micheal Gregoritsch ha segnato il gol dell’1-0 al minuto 42 su assist di Maximilian Wober. Al 60′ il solito Marcel Sabitzer ha raddoppiato. Allo stesso minuto, subito dopo la rete, è entrato il giocatore dell’Inter Marko Arnautovic. L’attaccante in realtà è al capolinea nella sua seconda esperienza nerazzurra: non disputerà nemmeno il Mondiale per Club con i suoi compagni ma andrà direttamente a scadenza il 30 giugno prossimo. Al 94′ Tanase ha dato una piccola speranza alla Romania per agguantare almeno il pareggio, ma era troppo tardi per cambiare la storia del match.

AUSTRIA-ROMANIA 2-1

Gregoritsch (A) al 42′, Sabitzer (A) al 60′, Tanase (R) al 94′