L’Argentina vince, ma senza Lautaro Martinez: Gomez piega il Paraguay

Argentina in vetta al Gruppo B di Copa América e qualificata. Un gol del Papu Gomez in avvio permette di superare il Paraguay, in una partita dove Lautaro Martinez non vede campo dopo due prove non certo all’altezza in avvio di torneo.

SUCCESSO DI MISURA – Argentina batte Paraguay 1-0 nella terza giornata di Copa América. A Brasilia Lionel Scaloni cambia ben sei giocatori rispetto all’undici titolare della partita con l’Uruguay, con Sergio Aguero per Lautaro Martinez. Fra le novità c’è Angel Di Maria, che dopo nove minuti e venti secondi si inventa una gran palla per Alejandro Gomez, tenuto in gioco da un avversario, e il Papu mette in rete. Nell’unico minuto di recupero del primo tempo farebbe autogol Junior Alonso, ma è tutto inutile per un precedente fuorigioco di Lionel Messi. Al Paraguay non riesce la rimonta nella ripresa: si deve arrendere. Lautaro Martinez non entra, dopo aver fatto male nelle precedenti due gare. L’Argentina con questo successo va a sette punti, superando il Cile, ed è in testa: pure già qualificato, visto che passano quattro squadre su cinque.