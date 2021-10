Argentina-Uruguay, torna Lautaro Martinez in attacco: vietato sbagliare

Argentina-Uruguay andrà in scena questa notte all’01:30 per le qualificazioni al Mondiale 2022. In attacco torna Lautaro Martinez.

IMPORTANTE – Argentina-Uruguay, Scaloni ritrova Lautaro Martinez in attacco con Lionel Messi. Il numero 10 dell’Inter è tornato a disposizione dopo l’affaticamento muscolare che lo aveva costretto a saltare la sfida contro il Paraguay. Vietato sbagliare, perché una vittoria significherebbe per Lautaro Martinez ipotecare praticamente il secondo posto dietro il Brasile. Lautaro Martinez sarà diffidato, con un ammonizione, dunque, sarà costretto a saltare l’ultimo impegno e dunque tornare a disposizione di Simone Inzaghi anticipatamente.