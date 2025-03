L’Argentina ha umiliato nella notte il Brasile vincendo con il risultato di 4-1. Incredibile partita per la squadra di Lautaro Martinez, che nonostante l’infortunio è stato “presente” in una maniera particolare.

UMILIAZIONE – L’Argentina non sa più perdere contro il Brasile e questa notte ha impartito un’altra lezione di calcio. La nazionale di Lionel Scaloni ha battuto per 4-1 il Brasile inerme, che non ha saputo reagire agli schiaffi ricevuti continuamente nel corso dei 90 minuti. Nel giro dei primi 12 minuti Julian Alvarez ed Enzo Fernandez hanno indirizzato la gara con due gol immediati, poi al 26′ Matheus Cunha ha provato a riaprire i conti. Dieci minuti dopo Alexis Mac Allister, con un inserimento da maestro, ha anticipato Bento su un cross e depositato in rete. Nel secondo tempo c’è stato infine spazio per il poker firmato dal figlio del Cholo, ossia Giuliano Simeone.

TRIBUTO – A fine partita i giocatori dell’Argentina hanno iniziato con le solite provocazioni, prendendo in giro il Brasile e i suoi calciatori appena sconfitti. Prima però la Seleccion ha lasciato spazio al suo immenso cuore. Alvarez e Fernandez, esultando, hanno ricordato e tributato Lautaro Martinez che invece era assente per infortunio.

After both scoring, Julián Alvarez and Enzo Fernández hit Lautaro Martínez's celebration, who's out injured for Argentina tonight ❤️ pic.twitter.com/T9iy2ScrqU — ESPN FC (@ESPNFC) March 26, 2025

La grandezza dell’Argentina non la fanno solo i nomi dei calciatori, ma anche il gruppo formatosi durante la Scaloneta. Lautaro Martinez è uno dei volti più importanti.