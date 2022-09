Argentina, tutto facile con l’Honduras: Lautaro Martinez e Messi illuminano

L’Argentina ha vinto 3-0 contro l’Honduras nell’amichevole giocata a Miami alle 2 di notte (ora italiana). Mattatori Lautaro Martinez e Leo Messi. L’attaccante dell’Inter ha segnato il primo gol del match

FACILE − L’Argentina passeggia contro l’Honduras nella prima amichevole pre-Mondiale. All’Hard Rock Stadium di Miami, match senza storia con la Nazionale Albiceleste che apre le danze subito dopo 16 minuti con il gol di Lautaro Martinez. L’attaccante dell’Inter, partito titolare, ha trasformato in gol un assist del Papu Gomez. Primo tempo che si chiude sul velluto per gli uomini di Scaloni che trovano il raddoppio con Messi su calcio di rigore. Nella ripresa, oltre alla girandola dei cambi, dentro anche l’altro nerazzurro Joaquin Correa, c’è tempo per il tris argentino ancora con Messi al minuto 69. La prossima amichevole dell’Argentina sarà contro Giamaica sempre alle 2.00 italiane il 28 settembre.