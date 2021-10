Argentina, tre cambi per Scaloni: decisione su Lautaro Martinez e Correa

Nella notte tra oggi e domani (ora italiana) andrà in scena l’ultimo impegno dell’Argentina in questa pausa per le nazionali. Contro il Perù. Una sfida importantissima, che potrebbe già spalancare le porte del Mondiale del 2022 alla Selección. Scaloni prevede due o tre cambi: la scelta su Lautaro Martinez e Joaquin Correa.

PROBABILE UNDICI TITOLARE – La sfida tra Argentina e Perù non sarà guardata con attenzione soltanto dai Sudamericani. In Italia, infatti, una particolare tifoseria sarà in attesa di notizie. Ovvero quella dell’Inter, che a un solo giorno dall’importante trasferta contro la Lazio, deve sperare nel ritorno senza problemi di Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Secondo il quotidiano argentino Olé, il CT Lionel Scaloni dovrebbe mandare in campo regolarmente il primo, insieme a Lionel Messi e Angel Di Maria. Fuori invece Joaquin Correa, specialmente dopo i problemi fisici subiti due giorni fa. Tre cambi previsti nell’undici titolare, ma nessuno riguarda i giocatori nerazzurri.