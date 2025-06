L’Argentina sbanca Cile e Scaloni mantiene la parola su Lautaro Martinez

L’Argentina ha vinto contro il Cile 0-1 e mantiene ben saldo il primo posto nel girone di qualificazione per il Mondiale del 2026. Lautaro Martinez non gioca e resta in panchina a guardare i compagni e a riposare.

BASTA JULIAN – Non si ferma l’Argentina, che nella notte ha ottenuto la sua quinta vittoria consecutiva in altrettante uscite, battendo il Cile dell’ex interista Alexis Sanchez per 0-1. A decidere la partita ci pensa dopo appena sedici minuti il centravanti dell’Atletico di Madrid del “Cholo” Diego Simeone, Julian Alvarez. A Santiago va in scena un match combattuto, con Scaloni che mantiene la parola non mandando in campo neanche per un minuto il capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Nei giorni scorsi, infatti, aveva parlato di un Toro bisognoso di riposo. Non c’è dunque la sfida con Sanchez, ex nerazzurro, che gioca invece 87′. L’Argentina amministra bene la partita anche dopo il vantaggio di Alvarez, rischiando poco. Emiliano Martinez è comunque chiamato a sventare un paio di tiri pericolosi: Echeverria all’ora di gioco e Cepeda quattordici minuti dopo. La Seleccion riesce comunque a portare a casa i tre punti e adesso manca veramente pochissimo per accedere al Mondiale del 2026. Primo posto blindato a quota 34 punti, a più dieci dall’Ecuador primo inseguitore. Cile sempre più a picco: ultimo con 10 punti. La nazionale cilena dista cinque punti dal settimo posto occupato dal Venezuela, che varrebbe il playoff per il Mondiale.

CILE-ARGENTINA 0-1

16′ Julian Alvarez