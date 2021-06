Argentina-Paraguay, Scaloni esclude Lautaro Martinez: le formazioni

Argentina-Paraguay fa proseguire la notte di Copa América, dopo che Uruguay-Cile è finita 1-1 con autogol di Vidal (vedi articolo). Alle 2 il calcio d’inizio a Brasilia e nelle formazioni non c’è Lautaro Martinez, uno dei sei cambi di Scaloni.

ARGENTINA-PARAGUAY – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Argentina (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, C. Romero, Pezzella, Tagliafico; G. Rodriguez, Paredes; Di Maria, Messi, A. Gomez; Aguero.

In panchina: in aggiornamento

Commissario tecnico: Lionel Scaloni

Paraguay (4-3-3): A. Silva; Espinola, G. Gomez, J. Alonso, Arzamendia; Piris da Motta, Cubas, Almiron; Romero Gamarra, Avalos, A. Romero.

In panchina: Aguilar, Ortiz, Rojas, Alderete, Balbuena, D. Martinez, R. Sanchez, O. Romero, Cardozo Lucena, C. Gonzalez, G. Giménez, Samudio.

Commissario tecnico: Eduardo Berizzo