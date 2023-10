Argentina-Paraguay, Lautaro Martinez dal 1′. Novità per Scaloni

Questa notte alle ore 01.00 giocherà l’Argentina contro il Paraguay al Monumental. Lautaro Martinez inizierà da titolare, Lionel Scaloni prova una novità in attacco secondo Tyc Sports.

NUOVI – Manca Lionel Messi all’Argentina, Lionel Scaloni prova la soluzione inedita. In occasione di Argentina-Paraguay, partita valida per la terza giornata del gruppo del Sud America per la qualificazione ai Mondiali, il ct sceglie di giocare con Lautaro Martinez e Julian Alvarez entrambi titolari. I due sono stati in concorrenza sin dal Qatar, ora possono trovarsi in campo insieme. La formazione completa di Scaloni per il match:

Argentina (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Fernandez; Alvarez, Lautaro Martinez, Gonzalez.