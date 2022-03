Argentina, notizia shock: cuore di Maradona in Qatar con la nazionale?

L’Inter lavora in questa pausa delle nazionali per preparare la sfida alla Juventus del 3 aprile. In questa sosta ci sono tanti calciatori che sono volati con le varie nazionali tra cui anche Correa con l’Argentina. Sulla nazionale di Scaloni esce una notizia veramente shock.

NOTIZIA – L’Italia questa sera affronta la Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff per volare a Qatar2022. Pausa nazionali che torna e l’Argentina è di nuovo protagonista con Correa volato oltreoceano per giocare con l’Albiceleste. Non c’è andato Lautaro Martinez perché positivo al Covid-19 ma la notizia vera è quella che riguarda la nazionale argentina. Secondo quanto scrive Sportmediaset, la Bombay, agenzia pubblicitaria con sede in Argentina, avrebbe lanciato l’idea shock di portare il cuore di Maradona in Qatar2022 al fianco della selezione argentina. Una sorta di talismano. La notizia sembrerebbe folle ma è reale.

Fonte: Sportmediaset