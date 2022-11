Argentina, non solo Correa! Si fa male un altro giocatore: pronto il sostituto. Inter vigile

L’Argentina corre ai ripari dopo l’infortunio di un giocatore, chiamato subito il sostituto. Infortunio ben più grave di quello di Joaquin Correa, anche se si attendono ulteriori novità.

ALTRO INFORTUNIO – Problemi in attacco per l’Argentina: secondo quanto riportato da Sky Sport, lesione muscolare per l’attaccante della Fiorentina, Nico Gonzalez. Al suo posto Angel Correa. Si attendono ulteriori notizie, invece, per quanto riguarda il problema al ginocchio di Joaquin Correa. L’Inter monitora a distanza la situazione.